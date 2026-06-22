ألمانيا وفرنسا تتفقان على هيكل ملكية شركة كيه إن دي إس الدفاعية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توصلت ألمانيا وفرنسا، إلى اتفاق بشأن دخول الحكومة الألمانية شريكا في شركة الصناعات الدفاعية "كيه إن دي إس" المتخصصة في تصنيع الدبابات.

وجاء في بيان مشترك أن الدولتين ستملكان مستقبلا الحصة نفسها في الشركة. وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس اليوم الاثنين أن الحكومة تعتزم الاستحواذ على حصة تبلغ 40% من الشركة، على أن يتم خفض هذه النسبة لاحقا.

ولا يزال المشروع بحاجة إلى موافقة لجنة الموازنة في البرلمان الألماني (بوندستاج).

وتنتج شركة "كيه إن دي إس" أنظمة تسليح من بينها دبابة القتال "ليوبارد 2" ومدافع هاوتزر "بانتسرهاوبيتسه 2000".

ونشأت الشركة من اندماج شركة "كراوس-مافاي فيجمان" الألمانية مع شركة "نكستر" الفرنسية. وتعود ملكية الشركة حاليا إلى العائلة المالكة لشركة "كراوس-مافاي فيجمان" والدولة الفرنسية.

وتسعى الحكومتان الألمانية والفرنسية، إلى تطوير "كيه إن دي إس" لتصبح شركة دفاعية أوروبية وعالمية رائدة، تتولى تزويد القوات المسلحة في ألمانيا وفرنسا بالمعدات العسكرية.

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه: "من خلال امتلاك الحكومة الألمانية حصة بنسبة 40% في كيه إن دي إس، نؤمن التقنيات الرئيسية والقيمة الصناعية المضافة وفرص العمل في ألمانيا".

وأضافت الوزيرة، أن ألمانيا وفرنسا ستتخذان مستقبلا القرارات المتعلقة بتطوير الشركة على قدم المساواة، مشيرة إلى أن الشركة تمثل عنصرا محوريا في القدرات الدفاعية الأوروبية.

ورحبت شركة "كيه إن دي إس" بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين برلين وباريس.