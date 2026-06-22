باكستان: السجن مدى الحياة بحق ناشطين اثنين في مجال حقوق الإنسان بسبب مقتل جندي أثناء احتجاجات

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان، اليوم الاثنين، حكما بالسجن مدى الحياة بحق اثنين من قادة جماعة حقوقية بلوشية على خلفية مقتل جندي أمن خلال احتجاجات عام 2024.

وصدر الحكم بحق مهرانج بلوش وصبغة الله شاه، وهما من قادة لجنة التضامن البلوشي، التي تتهمها السلطات بأن لها صلات بجماعة مسلحة محظورة، بعد إدانتهما في وقت سابق بتهم الإرهاب والفتنة والقتل المرتبطة بمقتل الجندي شابير بلوش خلال احتجاجات قادتها اللجنة في مدينة جوادار الساحلية في بلوشستان.

وقال الادعاء إن الناشطين قاما بتحريض حشد من الغوغاء الذين هاجموا بعد ذلك سيارة تابعة لقوات الأمن، واحتجزوا الجندي وضربوه حتى الموت بالعصي والحجارة. وخلص تحقيق للشرطة إلى أن الاثنين لعبا دورا مباشرا في حشد المحتجين الذين احتجوا دون الحصول على إذن من إدارة المنطقة. وأثار مقتل الجندي إدانة على الصعيد الوطني.

ونفى مهرانج وشاه هذه الاتهامات.

وقال شهيد ريند، المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشستان، لوكالة أسوشيتد برس: "كان لدى الادعاء أدلة دامغة".

وتابع أن القضية لا تتعلق بالنشاط السياسي أو المعارضة، مضيفا: "لم تكن هذه القضية تتعلق بالرأي السياسي أو المعارضة السلمية أو الحق في الاحتجاج. بل كانت تتعلق بقتل جندي".

وأضاف ريند أن مهرانج وشاه لهما الحق في استئناف الحكم.