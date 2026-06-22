إنفيديا تسعى لتحسين عوامل الأمان في أجهزة الروبوت ذات الخصائص البشرية

تسعى شركة صناعة الرقائق الإلكترونية المتطورة الأمريكية إنفيديا كورب لجعل أجهزة الروبوت ذات الخصائص البشرية أكثر أمانا عند تعاملها مع البشر، مؤكدة ضرورة ضمان قدرة هذه الأجهزة على اتخاذ قرارات سريعة قبل السماح لها بالعمل مع البشر عن قرب.

تنتج إنفيديا برامج ورقائق إلكترونية ستسمح بأنظمة الروبوت ذات الخصائص البشرية بالدخول إلى أماكن العمل والتفاعل الحقيقي مع الناس، بما في ذلك التواصل الجسدي معهم إذا لزم الأمر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت إنفيديا في بيان إن برنامج هالوس الذي طورته، اعتمد على البرامج المستخدمة في أنظمة القيادة الذاتية للسيارات، وسيكون أساسا للقدرات الحوسبية التي ستعطي الروبوت قدرة أكبر على إدراك ما يحدث حوله.

وتتسابق شركات التكنولوجيا الأمريكية حاليا لتطوير تقنيات الروبوت على أساس أنها ستكون السوق الكبيرة الجديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويتوقع مسؤولو قطاع التكنولوجيا أن تتطور أجهزة الروبوت إلى سوق يضم مليارات الأجهزة.

وبحسب تقديرات بنك باركليز، فمن المتوقع وصول حجم سوق الروبوت ذات الخصائص البشرية إلى مليار دولار بحلول 2035.

لكن صناعة أجهزة الروبوت تحتاج إلى التغلب على بعض العقبات لكي تواصل نموها.