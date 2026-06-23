ينظم مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، ندوة فكرية بعنوان "تأثير الفنان سعيد الصدر على تلاميذه.. إنسان.. فنان"، فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة للمعرض الاستعادي للفنان الكبير سعيد الصدر.

يسلط اللقاء الأضواء على المسيرة الإنسانية والإبداعية لعميد فن الخزف المصري سعيد الصدر، ومدى تأثيره على أجيال من تلاميذه الذين حملوا راية الإبداع من بعده.

يشارك في الحوار نخبة من كبار التشكيليين والأكاديميين المتخصصين، ومنهم الدكتور محمود حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتورة زينب سالم، أستاذ الخزف بكلية الفنون التطبيقية بجامعة العاصمة، والدكتور فؤاد السويفي، والدكتورة زينات عبد الجواد، والدكتورة سلوى رشدي، فيما يدير اللقاء الفنان أمير الليثي، مدير مركز الجزيرة للفنون.