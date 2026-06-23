بوتين: روسيا مستعدة للرد السريع والفعّال على أي تهديدات خارجية أو داخلية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن موسكو مستعدة للرد السريع والفعّال على أي تهديدات خارجية أو داخلية.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أضاف بوتين، خلال لقاء مع خريجي الكليات العسكرية، أن «الدول الغربية أعلنتها صراحة أنها تستعد للحرب مع روسيا».

وأشار إلى أن «الوضع الدولي الراهن بعيد كل البعد عن الاستقرار، بينما يزداد احتمال نشوب صراع في عدد من مناطق العالم».

وذكر أن روسيا تتبنى مبدأ «الأمن المتساوي غير القابل للتجزئة للجميع»، قائلًا إن «الأمر يمكن تحقيقه من خلال تشكيل نظام متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية».

وفي سياق متصل، أفاد بحدوث «تطور نوعي» في عدد من أنواع الأسلحة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى اختبار أكثر من 1000 قطعة سلاح ومعدة في ظروف قتالية، بما في ذلك طائرات مسيرة مزودة بأنظمة توجيه متطورة وذخائر متسكعة، وأنظمة روبوتية لأغراض متنوعة، خلال العام الماضي.

واستطرد: «الثالوث النووي الروسي يخضع لتحديث مستمر، وهناك تبادل سريع للمعلومات بين القوات على خط المواجهة ومؤسسات الصناعات الدفاعية».