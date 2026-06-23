الشرطة المجرية تلقي القبض على رجل بتهمة جمع أجزاء بشرية من مقابر مهجورة

ألقت الشرطة المجرية القبض على رجل /30 عاما/، بعد أن أفاد محققون بقيامه بجمع أجزاء بشرية من مقابر مهجورة، ومن محل عمله في أحد المستشفيات.

وقام المكتب الوطني للتحقيقات في المجر، بإلقاء القبض على الرجل في بودابست، بتاريخ 17 يونيو الجاري، بعد أن تلقى معلومات تفيد بأنه كان يقوم بتخزين أجزاء بشرية في محل عمله ومنزله. وذكرت الشرطة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الرجل يعمل عاملا في أحد المستشفيات.

وأثناء قيامهم بتفتيش منزله، ضبط المحققون جماجم، وساقا كاملة، ويدا، بالإضافة إلى نموذج لإعادة بناء وجه بشري مصنوع من جلد الوجه. كما تم العثور على عظام أخرى مخزنة داخل حقيبة سفر.

وقال الرجل، الذي اعترف أثناء استجوابه بجمع أجزاء بشرية، بأنه كان ينجذب بشكل خاص إلى الأجزاء البشرية، وبأنه كان يقوم بإعداد طعام منها ثم يأكله.

ويحتجز الرجل حاليا للاشتباه في استخدامه الجثث البشرية بصورة غير قانونية.