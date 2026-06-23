واصلت قوات حرس الحدود جهودها المكثفة على سائر الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة بتأمين الحدود البرية والساحلية على كل الاتجاهات الاستراتيجية بالاعتماد على منظومة تأمين متكاملة ترتكز على الفرد المقاتل المحترف ومدعومة بأحدث نظم التسليح والمعدات وأجهزة الكشف والمراقبة المتطورة ووسائل الاتصال عالية الكفاءة إلى جانب مركبات الدفع الرباعى ولانشات المرور الساحلى القريب وأجهزة الفحص باستخدام الإكس رى والكلاب الحربية المدربة على اكتشاف كل المهربات.

وأسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن ضبط (33) واقعة فى مجال الأسلحة والذخائر حيث تم ضبط عدد (96) قطعة سلاح مختلفة الأنواع وكمية من الذخائر تقدر بـ(3600) ذخائر مختلفة الأنواع.

وفى مجال المواد المخدرة تم ضبط (79) واقعة ضبط والتى أسفرت عن ضبط حوالى (351) طن من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحوالى (750) ألف قرص مخدر مختلف الأنواع و(5) أطنان من الهيدرو المطحون، كما تم ضبط وتدمير عدد من مزارع المواد المخدرة.

وفى مجال ضبط البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية تم ضبط (168) واقعة وضبط ما يقرب من (50) طناً من المواد البترولية، وما يزيد على (500 ألف) قاروصة سجائر بالإضافة إلى كميات كبيرة من البضائع المتنوعة غير خالصة الرسوم الجمركية تقدر قيمتها بمليار جنيه.

وفى مجال التنقيب العشوائى عن خام الذهب تم ضبط (58) واقعة، وضبط (20) جهاز كشف عن المعادن، (200) هيلتى، (118) ماكينة كهرباء وحوالى (86) طن أحجار مخلوطة بخام الذهب.

وفى مجال ضبط العربات تم ضبط (500) عربة مختلفة الأنواع, كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط وإحباط (115) واقعة تسلل وهجرة غير شرعية وضبط (99886) من جنسيات مختلفة على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

هذا وقدرت إجمالى القيمة المالية للمضبوطات بما يقرب من (40) مليار جنيه، هذا وقد تم إحالة وقائع الضبط إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تأتى تلك النجاحات تتويجاً للجهود المكثفة التى تنفذها قوات حرس الحدود على مدار الساعة لإحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ والمعابر الحدودية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

يأتى ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة لترسيخ دعائم الاستقرار وحماية الوطن ضد كافة التهديدات وصون مكتسباته.