وكالة فارس: إيران ستسمح لعدد محدد من السفن بعبور مضيق هرمز يوميا

أفاد مصدر عسكري إيراني، بأن طهران ستسمح لعدد محدد فقط من السفن بعبور مضيق هرمز يوميًا، بناء على التنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة «فارس» شبه الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن عدد السفن سيختلف يوميًا، ووفقًا للظروف.

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مضيق هرمز شهد عبور 19 مليون برميل نفط أمس الاثنين، مشيرًا إلى أن «هذا الرقم قياسي وغير مسبوق».

وذكر عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، أنه وافق على إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا، دون فرض حصار بحري إضافي، بناء على الموافقة الإيرانية بشأن التفتيش النووي، وعلى تنازلات أخرى كبيرة قدمتها طهران.

وأعلن أن الولايات المتحدة ستُبقي جميع سفنها في مواقعها بالمنطقة؛ تحسبًا لإعادة فرض الحصار، مؤكدًا في الوقت نفسه أن «الأمر يبدو مستبعدًا للغاية في الوقت الراهن».

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلتين عملاقتين كانتا ضمن السفن التي تقطعت بها السبل عبرتا مضيق هرمز اليوم الثلاثاء، في حين دخلت سبع ناقلات غاز طبيعي مسال فارغة مرتبطة بقطر المضيق خلال الأسابيع القليلة الماضية، في ‌إشارة مبكرة إلى احتمال استئناف شحن الغاز من الخليج.

وتشير البيانات أيضا إلى أن ناقلات مرتبطة بإيران واصلت عبور الممر المائي الحيوي، مع انتعاش حركة العبور أمس الاثنين، في ظل تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت التدفقات تراجعت قبل المحادثات وسط تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستئناف الحرب وإعلان طهران أنها أغلقت المضيق مجددا.

وانتهت الجولة الأولى من المحادثات أمس الاثنين، بعد يوم من انطلاقها باتفاق الطرفين على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق دائم في غضون 60 يوما.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضا عن إعفاء من العقوبات حتى 21 أغسطس، مما هدأ المخاوف بشأن إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية ودفع الأسعار إلى الانخفاض.

ويتوقع محللون خروج ⁠المزيد من شحنات النفط الخام التي تعطلت في الخليج منذ اندلاع الحرب، مع تزايد دخول ناقلات خاضعة لعقوبات عبر المضيق لتحميل النفط الإيراني وتصديره، بعد تعليق الولايات المتحدة العقوبات.