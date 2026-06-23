هجمات سيبرانية تستهدف أنظمة البطاقات في البنوك الإيرانية

أعلنت شركة الخدمات المعلوماتية، التابعة للبنك المركزي الإيراني، أن الخلل والاضطراب الذي أصاب المنظومات القائمة على البطاقات في بنوك: «مِلي» الوطني، وصادرات، وتجارت، ناتج عن تعرضها لهجمات سيبرانية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، نقله موقع «إيران إنترناشيونال»، أنها «أخرجت الخدمات القائمة على البطاقات المصرفية عن الخدمة بشكل مؤقت؛ وذلك بهدف الحيلولة دون وقوع أي وصول غير مصرح به، وحمايةً لأمن البيانات وأصول العملاء».

وأشارت إلى أن «الفرق الفنية ومتخصصي الأمن السيبراني يعكفون حاليًا على معالجة وإزالة الاضطرابات، من أجل إعادة إتاحة الاستفادة من الخدمات المصرفية مجددًا».

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بوقوع اضطراب وخلل واسع النطاق في المنظومات المصرفية بالبلاد.

ووفقًا لموقع «إيران إنترناشيونال»، واجهت بعض نقاط البيع الإلكترونية، والبوابات الإلكترونية للبنوك، والتطبيقات المصرفية الذكية، منذ صباح اليوم، اضطرابًا أو بطئًا شديدًا في تقديم خدماتها.

وأشار موقع «ديده‌ بان إيران» الإلكتروني، إلى أن المستخدمين أبلغوا عن مواجهة مجموعة من المشكلات في إجراء المعاملات المالية، وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، والخلل في بعض البوابات البنكية.

كما نُشرت تقارير تفيد بوجود خلل في خدمات «بنك ملت» بمحافظة البرز.