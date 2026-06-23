 وزير خارجية موريتانيا يصل دمشق في أول زيارة رفيعة منذ 2011 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية موريتانيا يصل دمشق في أول زيارة رفيعة منذ 2011

الأناضول
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 2:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 2:14 م

استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، في أول زيارة لمسئول رفيع المستوى من نواكشوط إلى العاصمة دمشق منذ العام 2011.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الشيباني "استقبل وفدا موريتانيا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك في قصر تشرين بدمشق لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين".

وتكتسب هذه الزيارة أهمية بالغة، كونها تكسر جمودا دبلوماسيا رفيع المستوى استمر لنحو 15 عاماً بين البلدين.

وتعود آخر زيارة لوزير خارجية موريتاني إلى دمشق لمارس 2011، وأجرتها آنذاك الناهة بنت مكناس، وذلك قبيل أسابيع من تجميد اللقاءات الرسمية الرفيعة بين البلدين جراء الأحداث في سوريا.

وفي 8 ديسمبر 2024 تمكن السوريون من الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ.


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