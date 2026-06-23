موجة الحر تتسبب في توقف محطة نووية فرنسية عن العمل

أجبرت موجة الحر الاستثنائية التي تضرب فرنسا محطة جولفيش النووية في جنوب غرب البلاد على وقف العمل، بعدما اقتربت حرارة مياه نهر جارون المستخدمة في تبريد المفاعلات من الحد الأقصى المسموح به بيئيا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا الثلاثاء، إن الليلة الفاصلة بين الإثنين والثلاثاء كانت الأشد حرا على الإطلاق في البلاد، منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في عام 1947، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب نفس المصدر، بلغ متوسط المؤشر الحراري الوطني لدرجات الحرارة الدنيا، وهو معدل يُحتسب على أساس 30 محطة مرجعية، 21,6 درجة مئوية، بحسب معطيات أولية سجلها مكتب الأرصاد الجوية الوطني صباح الثلاثاء.

وسُجّلت الحرارة القياسية السابقة البالغة 21,4 درجة مئوية في 25 يوليو 2019.

وقالت الحكومة الفرنسية إن أربعين شخصا ماتوا غرقا منذ 18 يونيو خلال موجة الحر.

في السياق، أعلنت متحدثة باسم محطة جولفيش النووية (جنوب غرب)، عن توقف العمل في المحطة مساء الإثنين، بسبب "قيود بيئية" مرتبطة بموجة الحر.

وتضم المحطة مفاعلين يعملان بالماء المضغوط بقدرة 1,3 جيجاوات وتستخدم مياه نهار جارون لتبريدهما.