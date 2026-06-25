الطقس الحار يعرقل حركة القطارات في بريطانيا

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واجهت قطارات الركاب في أنحاء المملكة المتحدة اضطرابات، حيث قلصت الشركات الخدمات بسبب الطقس الحار.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن قطاع النقل يستعد لمواجهة المشاكل الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، مثل تدلي أسلاك الكهرباء العلوية واعوجاج القضبان واندلاع حرائق على الخطوط.

وتمت دعوة الركاب اليوم الثلاثاء إلى التنقل في وقت أكثر تبكيرا إذا أمكن وحمل زجاحة مياه.

وقالت شركة افانتي ويست كوست، احدى أبرز شركات تشغيل القطارات في المملكة المتحدة إنها تعتزم تقليص الخدمات عن المعتاد في الفترة بين اليوم والخميس المقبل.

وقلصت شركة شيلترن للسكك الحديدية أكثر من نصف خدماتها على مدار الأيام الثلاثة المقبلة " لضمان سلامة تشغيل السكك الحديدية".