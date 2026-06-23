قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مضيق هرمز شهد عبور 19 مليون برميل نفط أمس الاثنين، مشيرًا إلى أن «هذا الرقم قياسي وغير مسبوق».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم الثلاثاء، أن «أسعار النفط تشهد انخفاضًا حادًا»، قائلًا إن «العالم أصبح مكانًا أكثر أمانًا بكثير!»، بحسب تعبيره.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلتين عملاقتين كانتا ضمن السفن التي تقطعت بها السبل عبرتا مضيق هرمز اليوم الثلاثاء، في حين دخلت سبع ناقلات غاز طبيعي مسال فارغة مرتبطة بقطر المضيق خلال الأسابيع القليلة الماضية، في ‌إشارة مبكرة إلى احتمال استئناف شحن الغاز من الخليج.

وتشير البيانات أيضا إلى أن ناقلات مرتبطة بإيران واصلت عبور الممر المائي الحيوي، مع انتعاش حركة العبور أمس الاثنين، في ظل تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت التدفقات تراجعت قبل المحادثات وسط تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستئناف الحرب وإعلان طهران أنها أغلقت المضيق مجددا.

وانتهت الجولة الأولى من المحادثات أمس الاثنين، بعد يوم من انطلاقها باتفاق الطرفين على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق دائم في غضون 60 يوما.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضا عن إعفاء من العقوبات حتى 21 أغسطس، مما هدأ المخاوف بشأن إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية ودفع الأسعار إلى الانخفاض.

ويتوقع محللون خروج ⁠المزيد من شحنات النفط الخام التي تعطلت في الخليج منذ اندلاع الحرب، مع تزايد دخول ناقلات خاضعة لعقوبات عبر المضيق لتحميل النفط الإيراني وتصديره، بعد تعليق الولايات المتحدة العقوبات.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وكبلر أن ناقلة النفط العملاقة (دبي إنرجي) التي تستأجرها شركة الطاقة الحكومية التايوانية (سي.بي.سي)، والتي تحمل مليوني برميل من النفط الخام من أبوظبي والسعودية، خرجت من المضيق خلال الليل وتبحر الآن باتجاه كاوشيونغ في تايوان.

وأظهرت البيانات أن ناقلة نفط عملاقة أخرى، هي (يونيفرسال جلوري)، التي تستأجرها شركة التكرير الكورية الجنوبية (جي.إس كالتكس)، غادرت المضيق اليوم وعلى متنها مليوني برميل من النفط الخام السعودي.

وأظهرت البيانات أن ناقلتي (سويس ماكس) خاضعتين للعقوبات، وهما (سوبار) و(ساراك)، تتجهان نحو المضيق اليوم. وتستطيع كل منهما نقل مليون برميل من النفط. وسويس ماكس هي من السفن التي يمكنها عبور قناة السويس بكامل حمولتها.