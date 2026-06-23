أوكرانيا تعلن إسقاط 118 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 118 من أصل 135 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما جويا على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 135 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق أوريل وكورسك وبريانسك وبريمورسكو-أختارسك وميليروفو الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 118 طائرة مسيرة روسية من طرز مختلفة في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 143 طائرة مسيرة أوكرانية، دون تقديم تفاصيل عن الأضرار.

كما أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط 2022، إلى نحو مليون و394 ألفا و530 فردا، من بينهم 1390 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12050 دبابة، و24812 مركبة قتالية مدرعة، و44604 نظام مدفعية، و1887 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1437 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و368015 طائرة مسيرة، و4787 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و110827 من المركبات وخزانات الوقود، و4329 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.