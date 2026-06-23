الوفد اللبناني يصل إلى مقر المفاوضات مع إسرائيل في واشنطن

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بوصول الوفد اللبناني قبل قليل، إلى مقر المفاوضات مع إسرائيل في واشنطن.

وتنطلق الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتستمر ثلاثة أيام، ضمن مسارين أمني وسياسي، لبحث آلية تطبيق «المناطق التجريبية» في جنوب لبنان وتثبيت وقف إطلاق النار الذي أُعلن في إطار الاتفاق الأمريكي ـ الإيراني الموقّع في سويسرا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية–الإسرائيلية ستُعقد في واشنطن خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، في بيان، إن وزير الخارجية ماركو روبيو، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، مشيرًا إلى أنه شدد مجددًا على ضرورة نزع سلاح «حزب الله»، بحسب قوله.

ويمثل الجانب اللبناني وفدان أمني وسياسي، بحضور سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض، فيما يترأس الجانب الإسرائيلي السفير يحيئيل ليتر، بمتابعة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس.

ويشرف على المفاوضات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يبدأ جولة خليجية تستمر ثلاثة أيام.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، تُجرى المحادثات عبر فريقين منفصلين: سياسي وعسكري، حيث يضم الفريق السياسي السفير الإسرائيلي لدى واشنطن ومسئولين من مجلس الأمن القومي.

ويشارك في الفريق العسكري مسئولون بارزون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بينهم رئيس قسم الاستراتيجية عميحاي ليفين، والقائم بأعمال الملحق العسكري إريك بن داف.