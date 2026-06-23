بوتين: لا مبرر لعقد محادثات مباشرة مع زيلينسكي

قال الرئيس الروسي فلاديمير ‌بوتين، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تشن هجمات على أهداف مدنية في البلاد في مسعى لزعزعة استقرار المجتمع.

وأضاف بوتين في كلمة أمام خريجي المؤسسات العسكرية والأمنية، إنه لا يرى مبررا لعقد محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب هجمات كييف على أهداف مدنية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأوضح أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي سمحت بإطلاق طائرات بدون طيار "درونز" من أراضيها ضد روسيا لا تدرك، على ما يبدو، العواقب.

وأضاف بوتين أن الدول الغربية لم تصل بعد إلى مرحلة شن ضربات ضد روسيا من أراضيها؛ لأنها تدرك أن رد موسكو حتمي، بحسب وكالة ريا نوفوستي

وتابع: "لم يصلوا بعد إلى مرحلة استهدافنا من أراضيهم. إنهم يدركون أن الضربة الجوابية ستكون حتمية، لأن الجميع يدرك، أو ينبغي أن يدرك، ذلك. لذلك، يبذلون قصارى جهدهم للنأي بأنفسهم عن هذا الأمر".

وشدد على أن الغرب بأكمله يعمل لصالح أوكرانيا ويمد كييف بطائرات الدرونز.

وأعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف اليوم الاثنين مصنعا لإنتاج قطع إلكترونية للصواريخ في منطقة فارونيش الروسية، ‌في أحدث ضربة تلحقها الضربات الأوكرانية بعيدة المدى بقطاع الدفاع الروسي.

وفي بيان نشر على تيليجرام، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنها استخدمت صواريخ كروز تطلق من الجو لضرب المنشأة، التي وصفتها بأنها "عنصر حاسم" في الإنتاج الدفاعي الروسي.

وجاء في المنشور "إنها تصنع الإلكترونيات المستخدمة في الصواريخ الروسية، وخاصة لنظام صواريخ إسكندر التكتيكية".

وأظهرت لقطات تم تصويرها من سيارة تمر بجوار الموقع، وتحققت منها رويترز، أعمدة دخان أسود كثيفة تتصاعد من مكانين على ‌الأقل في المصنع.

وقال ألكسندر جوسيف حاكم فارونيش، في منشور على تليجرام إن منشآت إنتاجية لم يحددها قد تعرضت لأضرار وأصيب ثلاثة أشخاص في هجوم أوكراني.

وأضاف أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت عدة أهداف عالية السرعة فوق فارونيش، عاصمة الاقليم الذي يقع على بعد أقل من 200 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

ولم يذكر الجيش الأوكراني نوع الصواريخ التي استخدمت. وزودت بريطانيا وفرنسا كييف بصواريخ كروز تطلق من الجو، تعرف باسم (ستورم شادو).