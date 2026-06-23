تخفيف عقوبة الفنان محمود حجازي إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بالتعدي على زوجته

قضت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمود حجازي على حكم حبسه 6 أشهر، في اتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب وإصابتها بسبب خلافات أسرية، وخففت المحكمة الحكم الصادر من أول درجة إلى الحبس لمدة شهر.

وعاقبت محكمة جنح 6 أكتوبر، في وقت سابق، الفنان محمود حجازي بالحبس 6 أشهر وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، في اتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب وإصابتها، وشمل الحكم إلزام الفنان بتعويض مدني مؤقت قدره 5 آلاف جنيه.

وكانت النيابة العامة في أكتوبر قد قررت إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة 10 آلاف جنيه في قضية اتهامه بضرب زوجته وإصابتها.

وانتهت النيابة العامة، من التحقيق في بلاغ زوجة الفنان، والتي قدمت تقارير طبية تفيد بوقوع إصابات جسدية جراء الاعتداء.

وبينت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل اتهام زوجة الفنان محمود حجازي له بالاعتداء عليها والتسبب في إصابات لها بسبب خلافات أسرية.

وورد بلاغ إلى مديرية أمن الجيزة، يفيد اتهام الفنان محمود حجازي بالاعتداء على زوجته، وذكرت مقدمة البلاغ أن "حجازي" اعتدى عليها وألحق بها إصابات بسبب خلافات أسرية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.