المنظمة البحرية الدولية تعلن بدء إجلاء بحارة عالقين في مضيق هرمز

أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنّها ستبدأ إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في الخليج جراء إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينجيز، في بيان: "هذه العملية الواسعة النطاق ستُنفذ بتعاون وثيق مع إيران وسلطنة عمان وجميع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة والولايات المتحدة وقطاع الشحن البحري"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "لقد حصلنا على الضمانات الأمنية اللازمة وتحققنا بدقة من توافر شروط الملاحة الآمنة لدعم هذه العمليات".

وخلال حرب إيران الأخيرة، جرى الكشف عن أن هناك أكثر من 20 ألف بحار عالقين على متن نحو 2000 سفينة في الخليج.

وآنذاك كشفت تقارير، أن كثيرًا منهم غير قادرين على مغادرة السفن، ويفتقرون إلى الإمدادات الكافية من الطعام والمياه العذبة.