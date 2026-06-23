القومي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية يبحثان تطوير الشراكات الثنائية

استقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأكرم خليفة، منسق مجموعة شمال إفريقيا وبرنامج مصر القطري بالمفوضية.

جاء ذلك بحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، ويارا قاسم، وفيفيان مراد، ومحمد عثمان، أعضاء المجلس، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون القائم بين المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والبناء على الشراكات والبرامج المشتركة القائمة؛ بما يدعم الاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة في المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان، ويعزز فرص تبادل المعرفة وأفضل الممارسات ذات الصلة.

كما شهد اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة بين الجانبين، وآفاق تطويرها خلال المرحلة المقبلة بما يتماشى مع أولويات المجلس في المرحلة القادمة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون وشراكات قائمة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والعمل على تطويرها وتعزيز أثرها خلال المرحلة المقبلة.