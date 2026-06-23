سفير كوريا الجنوبية: حريصون على توسيع الاستثمارات في مصر ودعم مشروعات التنمية

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، كيم وان جونج سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر، في أول زيارة رسمية له إلى المحافظة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الاستثمار والصناعة والتعليم والثقافة، بما يدعم العلاقات الثنائية ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة التنموية.

ورحب أيمن عطية، بالسفير الكوري، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وكوريا الجنوبية، ومشيدًا بالتجربة الكورية الرائدة في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الإسكندرية، تمتلك فرصًا استثمارية واعدة بفضل موقعها الاستراتيجي ومينائها الذي يستحوذ على نحو 65% من حركة التجارة الخارجية المصرية، ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها الاستثمارات الكورية.

وأكد ة أهمية توسيع التعاون الاقتصادي من خلال تنظيم لقاءات مشتركة بين مجتمع الأعمال المصري والكوري لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب تعزيز التعاون مع وكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا» لتوفير برامج تدريبية ومنح دراسية تسهم في إعداد وتأهيل الكوادر المصرية الشابة.

من جانبه، أعرب كيم وان جونج، عن سعادته بزيارة الإسكندرية، مشيدًا بمكانتها التاريخية والثقافية ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن المحافظة تمثل إحدى أهم البوابات الاقتصادية والاستثمارية في مصر.

وأوضح السفير الكوري، أن عددًا من الشركات الكورية الكبرى، وفي مقدمتها «هيونداي»، تتخذ من الإسكندرية مركزًا لأنشطتها الإقليمية، حيث تدير الشركة مركزًا لتوزيع قطع الغيار بالمنطقة الحرة، وهو ما يعكس ثقة المستثمر الكوري في بيئة الاستثمار بالمحافظة.

وأكد حرص بلاده على توسيع الاستثمارات الكورية في مصر، خاصة في القطاعات الصناعية والتنموية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، حيث ناقش الجانبان دعم تعليم اللغة الكورية وتوسيع البرامج التعليمية المشتركة، استجابة للإقبال المتزايد من الطلاب المصريين على تعلم اللغة والثقافة الكوريتين.

وشملت الزيارة، جولة داخل مكتبة الإسكندرية للتعرف على أحد أبرز الصروح الثقافية والحضارية في مصر والمنطقة.

وأكد كيم وان جونج، أن الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية تمثل فرصة مهمة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون والشراكة.

وفي ختام اللقاء، أشار إلى تطلع بلاده للمساهمة بفاعلية في مشروعات التنمية المصرية، خاصة في مجالات التعليم والتحول الرقمي والطاقة النظيفة، بما يعزز مكانة كوريا الجنوبية كشريك استراتيجي داعم لمسيرة التنمية في مصر.