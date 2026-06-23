قال الداعية خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن بطولة كأس العالم الحالية أثبت بما لا يدع مجالًا للشك بأن الجميع قادر على الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر.

وأضاف خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» عبر شاشة «dmc»، اليوم الثلاثاء: «كأس العالم والكرة اللي شغالة حاليًّا أثبتت إن كل الناس تقدر تصحى تصلي الفجر وبالذات الشباب.. المباريات بتيجي وقت صلاة الفجر ومفيش واحد نايم».

وأوضح أن هذا الأمر برهن على أن من يريد الاستيقاظ يمكنه ذلك مهما حدث، واصفًا البطولة الحالية بأنها كاشفة، وتابع: «أنا مش بقول رأي في الكرة ولا بحرَّم ولا بحلِّل أنا بس بقول ملاحظة شيخ وهي إن كل الناس يقدروا يصحوا يصلوا الفجر».

ولفت إلى أن الجميع كان على أهبة الاستعداد في الرابعة فجرًا لمتابعة المباراة، وعقب: «ده معناه أن اللي عاوز يعمل حاجة بيعملها».

واستكمل: «إوعى تفتكر إن صلاة الفجر دي عذاب للعالمين.. لأ.. دي نظام للمؤمنين عليك أن تنضم إليهم.. الحمد لله إنتو جرّبتم تصحوا وقت صلاة الفجر.. اللهم لك الحمد استمروا بقى على الحالة دي واعتبروا إن دي كأس الآخرة».