وزير الخارجية الروسي يسخر من قيادة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

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سخر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من قيادة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في اجتماع مع سفراء روسيا، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية "تاس".

وقال لافروف، في الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، إن مطالب الاتحاد الأوروبي مثل الوقف الفوري للقتال حتى قبل سيطرة روسيا على منطقة دونباس بأكملها تثير الشكوك في القدرات العقلية لقادة أوروبا.

وأضاف أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يتألف من شخصيات بائسة.

واتهم أوكرانيا بعرقلة المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال لافروف: "نحن مستعدون لمواصلتها في أي وقت من النقطة التي انتهت عندها".

وفي الوقت نفسه، جدد المطالبة بتقديم تنازلات إقليمية من جانب أوكرانيا مقابل السلام.

ووصف المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية داخل منطقة دونيتسك بأنها "أراض محتفظ بها بشكل غير قانوني".

ورفض لافروف، محاولات الوساطة الغربية، وقال إن أوكرانيا يتم تسليحها بأموال روسية مسروقة، في إشارة إلى الأصول الروسية المجمدة المحتجزة خارج البلاد.

وذكر أن الأوروبيين يريدون نشر قوات احتلال في أوكرانيا.

وعندما تطرق إلى الأمم المتحدة، قال إن جميع المناصب الرئيسية في مكتب الأمين العام قد "تمت خصخصتها من قبل أعضاء الناتو والاتحاد الأوروبي".

وقال لافروف، إن الوضع لن يتغير إلا بانتخاب أمين عام جديد.

وباعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، تتمتع روسيا بنفوذ داخل الأمم المتحدة.

واستقبل لافروف، يوم الاثنين، الدبلوماسية الإكوادورية ماريا إسبينوزا، التي ترغب في الترشح لمنصب الأمين العام الجديد وسعت للحصول على دعم من موسكو.