إلزام أوبر بدفع 10 ملايين جنيه لأسرة حبيبة الشماع على سبيل التعويض

قضت محكمة مدني القاهرة بإلزام أوبر بدفع تعويض مدني قدره 10 ملايين جنيه لأسرة حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة أوبر»، وذلك تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها أثناء رحلتها مع أحد سائقي الشركة، والتي انتهت بوفاتها.

وفي وقت سابق، قال المحامي محمد الأمين، دفاع حبيبة الشماع ضحية حادث «أوبر» الشهير، إنه طالب في الدعوى المدنية المقامة ضد الشركة الأم لـ«أوبر» بتعويض مادي قدره 100 مليون جنيه.

وفي وقت سابق، قضت محكمة النقض المصرية برفض الطعن المقدم من سائق «أوبر»، وتأييد حكم السجن لمدة خمس سنوات الصادر بحقه في قضية حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة أوبر»، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن.

وكان دفاع المتهم قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض على حكم الاستئناف الصادر ضد موكله بالسجن لمدة خمس سنوات، بتهمة تعاطي الحشيش وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر.