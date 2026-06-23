إصابة 14 شخصا إثر حادث سير في أسوان

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شهد طريق قرية كلابشة التابعة لمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى "كبوت"، مما أسفر عن إصابة 14 شخصًا.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى "كبوت"، تحديدًا بطريق قرية كلابشة التابعة لمركز نصر النوبة.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية بمركز كوم أمبو، لمعاينة موقع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.