السودان: نعمل على تفعيل الاتفاقيات مع روسيا في الطاقة والنقل والبنية التحتية

أكد السودان، الثلاثاء، رغبته في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع روسيا في عدد من المجالات، من بينها الطاقة والنفط والنقل والبنية التحتية والزراعة.

جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة التشاور السياسي بين السودان وروسيا في العاصمة الروسية موسكو، وفق بيان لوزارة الخارجية السودانية.

وترأس الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية معاوية عثمان خالد، فيما ترأس الجانب الروسي نائب وزير الخارجية جورجي بوريسينكو.

ويرتبط السودان وروسيا، بعدد من اتفاقيات التعاون في مجالات مختلفة، كان أحدثها في أكتوبر 2025، عندما أعلنت الخرطوم توقيع اتفاق نفطي مع موسكو يشمل التعاون في مجالات الإنتاج وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.

ووفق البيان، بحث الجانبان، العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد عثمان، رغبة بلاده في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات عدة، تشمل النقل والبنية التحتية والطاقة والنفط والزراعة.

وشدد على حرص السودان على تطوير علاقاته مع روسيا وترقيتها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة.

وأعرب عن تطلع الخرطوم إلى مشاركة روسية فاعلة في جهود إعادة إعمار البلاد.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أن السودان "شريك أساسي لروسيا في إفريقيا"، مجددا دعم موسكو لمؤسساته الشرعية.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان، حربا بين الجيش و"قوات الدعم السريع"؛ ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية ودولية.