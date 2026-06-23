هيئة سودانية: إصابة عشرات المدنيين بقصف للدعم السريع على مدينة الأبيض

قالت هيئة حقوقية سودانية، الثلاثاء، إن عشرات المدنيين أصيبوا جراء قصف لقوات "الدعم السريع" استهدف ناقلة وقود بالقرب من منطقة مدارس في مدينة الأُبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وأضافت هيئة محامو الطوارئ (مستقلة)، في بيان، بأن "طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت اليوم ناقلة وقود بالقرب من منطقة مدارس بمدينة الأُبيض، ما أدى إلى إصابة عشرات المدنيين بشظايا".

وأكدت أن القصف تسبب بـ"إثارة حالة ذعر واسعة بين الطلاب وذويهم والمقيمين في محيط المنطقة".

وحذرت من أن "مدينة الأُبيض تشهد أوضاعا إنسانية متدهورة، نتيجة الاستهداف المتكرر للمرافق الحيوية".

ولفتت الهيئة، إلى أن "شح الوقود تسبب، في ظل الاستهداف المتواصل لناقلات الوقود داخل المدينة ومحيطها، في شلل شبه كامل لحركة النقل داخل المدينة وخارجها، وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية".

وأوضحت أن "الأزمة الصحية تتفاقم داخل المرافق الطبية، بسبب نقص الإمدادات والوقود، ما يهدد استمرار تقديم الخدمات".

وقالت إن "استهداف مقومات الحياة الأساسية في المدينة يؤدي إلى تعطيل متدرج وشامل للخدمات، وخلق ظروف معيشية لا تسمح باستمرار الحياة الطبيعية داخل المدينة".

وودعت "محامو الطوارئ"، "إلى وقف فوري وغير مشروط للهجمات على المدنيين والبنية التحتية بمدينة الأُبَيِّض، وضمان حمايتها وتأمين وصول الخدمات الأساسية دون عوائق".

وحتى الساعة 18:40 (ت.غ)، لم يصدر عن قوات "الدعم السريع" أي تعليق بهذا الخصوص، لكن جهات حكومية وإقليمية اتهمتها بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين واستهداف منشآت مدنية خلال المعارك مع الجيش السوداني.

ومساء الاثنين، أعلنت شبكة أطباء السودان (مستقلة)، في بيان، مقتل شخصين و إصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال جراء استهداف طائرات مسيّرة لقوات الدعم السريع مركز إيواء للنازحين بمدينة الأُبَيِّض.

ومنذ حوالي أسبوعين، تشهد مدينة الأُبَيِّض هجمات بطائرات مسيرة لقوات "الدعم السريع" استهدفت محطة الكهرباء الرئيسة ومحطات الوقود ومواقع مدنية أخرى، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وفي 12 مايو الماضي، حذرت الأمم المتحدة، من تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة في كردفان، وقالت إن تلك الضربات تسببت في مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيًا خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل 2026.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر الماضي.

ومنذ أبريل 2023 تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية؛ ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات الآلاف من السودانيين، ونزوح نحو 13 مليونا.