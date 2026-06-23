نونو مينديز يعادل إنجاز رونالدو التاريخي مع البرتغال في كأس العالم

نجح نونو مينديز، ظهير منتخب البرتغال وباريس سان جيرمان، في معادلة إنجاز مواطنه كريستيانو رونالدو مع «السيليساو الأوروبي»، بعدما سجل هدفًا من ركلة حرة مباشرة في شباك أوزبكستان خلال الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء الهدف في الدقيقة 17 من المباراة المقامة على ملعب هيوستن، بعدما نفذ مينديز الركلة الحرة بتسديدة أرضية قوية سكنت شباك الحارس الأوزبكي، في لقطة لافتة خطفت الأنظار.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أصبح نونو مينديز ثاني لاعب فقط في تاريخ البرتغال يسجل من ركلة حرة في كأس العالم، بعد كريستيانو رونالدو الذي سبق وأن سجل من ركلة حرة في مونديال 2018 أمام إسبانيا.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد تطور أدوار الظهير البرتغالي الهجومية، خاصة أنه أصبح أيضًا خامس لاعب من باريس سان جيرمان يسجل في النسخة الحالية من المونديال، إلى جانب جواو نيفيز، وإبراهيم مباي، وبرادلي باركولا، وعثمان ديمبلي.

وكانت اللقطة قد شهدت ترك رونالدو تنفيذ الركلة الحرة لزميله مينديز، قبل أن ينجح الأخير في استغلال الفرصة وتسجيل هدف ثمين للبرتغال.