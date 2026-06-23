نعيم قاسم: لبنان دخل مرحلة جديدة لكسر المشروع الإسرائيلي لإنهاء حزب الله

قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إن لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه دخلوا مرحلة جديدة عنوانها كسر المشروع الإسرائيلي الذي سعى لإنهاء "حزب الله"، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب تنفيذ وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي ضمن جدول زمني.

وقال الشيخ قاسم، في مجلس عاشورائي مركزي اليوم الثلاثاء "نحن الآن في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه ومستقبله، مرحلة عنوانها كسر المشروع الإسرائيلي"، معتبرًا أن "المشروع الذي سعى خلال السنوات الماضية إلى إنهاء حزب الله عسكرياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً وبشرياً قد انكسر. وهذا لا يعني أنهم لن يحاولوا مرة أخرى أو لن تكون هناك مراحل أخرى ".

وأشار إلى أن المرحلة الحالية "تتطلب تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل"، قائلاً "عندنا الآن وقف إطلاق نار، ويجب أن يتم الانسحاب ضمن جدول زمني. لا خيار أمام الكيان الإسرائيلي إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية، من دون الاحتفاظ بأي شبر وتحت أي عنوان من العناوين".

وشدّد قاسم على "ضرورة تطبيق النقاط الخمس، وهي: وقف العدوان جواً وبراً وبحراً بشكل كامل، والانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني، وإعادة الأسرى، وعودة الأهالي إلى آخر الحدود، والإعمار".

وأعلن أن "المقاومة ما زالت قائمة وجاهزة ومستمرة، والمطلوب اليوم هو استعادة الحقوق اللبنانية كاملة ووقف الاعتداءات"، مشدّداً على أن "دور الميدان كان العامل الأساسي في منع الاحتلال من تحقيق أهدافه".

وأكد الشيخ قاسم أن ما يتم الاتفاق عليه داخلياً هو شأن لبناني، ولا دخل للكيان الإسرائيلي فيما نتفق عليه على المستوى اللبناني الداخلي".

وقال "الآن لدى السلطة السياسية في لبنان ضمانة مجرّبة اسمها المقاومة، أشرف مقاومة كسرت جبروت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، ومنعت الكيان الإسرائيلي من تحقيق أهدافه"، مضيفاً "استفيدوا من هذه المقاومة لتكونوا أقوياء في مواجهة التحديات، ونحن حاضرون".

واعتبر أن "المقاومة تشكل الضمانة الوحيدة لتحرير الأرض والحفاظ على الاستقلال والسيادة"، مشيرًا إلى أن "المقاومة ليس فقط مقاومتنا، بل كل فرد يقاوم، والمطلوب من كل فرد أن يقاوم، وأن نتعاون جميعاً للمقاومة، جيشاً وشعباً ومقاومة وكل الناس".

وتابع قاسم " قالوا لنا إن الولايات المتحدة تضمن، وقد ضمنت اتفاق 27 تشرين الثاني(2024) لكنها تنصلت منه، وتبين أن هناك اتفاقاً بينها وبين الكيان الإسرائيلي لمواصلة الاعتداءات".

وأعلن أن "المقاومة هي السبيل لتحرير الأرض واستعادة الحقوق ولا تعارض بين القناعات الفكرية والانتماء الوطني"، مشيراً إلى أن "حزب الله أعلن عدة مرات أنه مع اتفاق الطائف، ومع الدستور، ومع الطريقة التي يتعاطى فيها مع الشأن العام".

واعتبر أن "الوطنية في الميدان، والذي يقاتل هو الوطني أكثر من أي وطني آخر"، مضيفاً " بعض الناس الذين يتحدثون عن الوطنية في داخل لبنان، انظروا إلى تاريخهم، ارتكبوا مجازر ليبقوا وحدهم، ويدعون إلى التقسيم والفدرالية ويطرحون هواجس معينة".

وأكد الأمين العام لحزب الله أن "مرحلة الصبر التي استمرت 15 شهراً كانت جزءاً من المواجهة الميدانية وليست تراجعاً، مشيراً إلى أن "قرار الانتقال إلى القتال اتُّخذ في التوقيت الذي رأت فيه المقاومة أنه الأنسب لخوض المعركة."

واعتبر أن "الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ومن معهما لم يتوقعوا صمود إيران أو حزب الله".

وتوجه الشيخ قاسم بالشكر إلى إيران، مشيراً إلى أن إيران "لم تقبل أن تسير باتفاق لإنهاء الحرب عليها إلا بإنهاء الحرب على لبنان".