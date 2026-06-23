رئيس وزراء باكستان يشكر الرئيس السيسي لدعمه جهود الوساطة بين طهران وواشنطن

وجه رئيس وزراء باكستان، نواز شريف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ لدعمهم جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف شريف، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يزور إسلام آباد حاليًّا، اليوم الثلاثاء، أن هؤلاء القادة قدموا دعمًا كبيرًا وشجعوا جهود الوساطة بشكل هائل حتى تحقق النجاح بشأنها.

وأوضح أن باكستان ممتنة للقيادة الإيرانية لأنها وضعت ثقتها في باكستان لتلعب دور الوسيط في هذا الإطار، لافتًا إلى أن بلاده أدت جهود الوساطة بكل صدق ونزاهة.

وأشاد بالوفدين الإيراني والأمريكي على المشاركة البنّاءة في المباحثات التي جرت في سويسرا، معبرًا عن امتنانه لأن جهود الوساطة حظيت بدعم وتشجيع من العديد من الدول.

ولفت رئيس وزراء باكستان إلى الدور المحوري الذي قام به أمير دولة قطر في التوصل إلى عملية السلام في المنطقة.