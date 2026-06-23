يستعد الفنان محمد فؤاد، لإحياء أول حفل غنائي له في العاصمة الإنجليزية لندن يوم 19 سبتمبر المقبل، بالاشتراك مع الفنان المغربي محمد ريفي.

ووصفت الجهة المنظمة الحفل، بقولها: "لأول مرة في لندن.. ليلة استثنائية تجمع نجوم الطرب العربي النجم المصري محمد فؤاد والنجم المغربي محمد ريفي.. ليلة مليئة بالإحساس والطرب والذكريات مع أجمل الأغاني التي عشقها الجمهور العربي".

وعلى ناحية أخرى، يستعد محمد فؤاد لإحياء حفل غنائي يوم 10 يوليو المقبل في الساحل الشمالي بمصر، تحت اسم "نجوم التسعينيات"، بمشاركة كل من حميد الشاعري، وهشام عباس، وحسام حسني.