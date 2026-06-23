وزير الخارجية الأمريكي: سنطرح مسألة البرنامج الصاروخي الإيراني في الوقت المناسب

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم الوكلاء في المنطقة مسألة ستُطرح في الوقت المناسب خلال المفاوضات مع طهران.

وقال روبيو، للصحفيين لدى وصوله مطار أبوظبي في مستهل جولة خليجية تشمل الكويت والبحرين: "نحن هنا للاستماع أكثر من التحدث"، مضيفًا: "نريد الاستماع إلى آرائهم، لا سيما في أعقاب أحداث نهاية الأسبوع في سويسرا، والتأكد من أخذ وجهات نظرهم بعين الاعتبار في كل قرار نتخذه، لأنهم شركاؤنا".

ومن المقرر أن يلتقي روبيو أيضًا بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال الجولة التي تستغرق ثلاثة أيام، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن جميع الحلفاء "متفقون على السلام، لكن بالطبع كل شيء يعتمد على تفاصيل هذا السلام التي نعمل على بلورتها".

وتابع أن هذه "عملية مستمرة، وأعتقد أنه تم وضع أسس جيدة خلال الـ72 ساعة الماضية، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

وأشار إلى أن المخاوف بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم الوكلاء "ستُثار حتمًا في هذه المحادثات".

ورغم أن هذه القضية لم تُذكر صراحة في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي، قال روبيو، إنها "قضية سيتم تناولها في الوقت المناسب خلال المفاوضات مع إيران".

وأشار إلى أن إنهاء الأعمال العدائية بشكل كامل في المنطقة بأكملها غير ممكن طالما أن وكلاء إيران يطلقون الصواريخ والطائرات بدون طيار.