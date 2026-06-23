رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال في كأس العالم

انفرد الأسطورة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بصدارة قائمة الهدافيين التاريخيين للبرتغال في بطولة كأس العالم، بعدما سجل هدفين خلال الشوط الأول من مواجهة أوزبكستان في نسخة العام الحالي من البطولة.

ويخوض منتخب البرتغال مواجهة هامة للغاية أمام نظيره أوزبكستان مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب هيوستن، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

ووصل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 10 خلال مسيرته مع البرتغال في كأس العالم، ليتخطى الرقم السابق المسجل باسم الأسطورة أوزيبيو برصيد 9 أهداف.

وسجل رونالدو الهدف الأول في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، بعد كرة عرضية، قابلها بتسديدة مباشرة في الشباك، معلنًا عن تقدم البرتغال في النتيجة، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 39، بعد تمريرة من برونو فيرنانديز.

كما أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ على التوالي ببطولة كأس العالم، حيث كانت أولى أهدافه المونديالية، بمشاركته الأولى في مونديال 2006.

وبات رونالدو ثاني أكبر لاعب يسجل في بطولات كأس العالم، بعمر 41 سنة و138 يومًا، خلف الكاميروني روجير ميلا في كأس العالم 1994 بعمر 42 عامًا و39 يومًا.

وكان منتخب البرتغال قد افتتح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، بالتعادل مع الكونغو الديموقراطية، بهدف لمثله، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.