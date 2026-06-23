هيئة الأرصاد الفرنسية: بلادنا تسجل اليوم أعلى درجة حرارة على الإطلاق

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، أن فرنسا سجلت اليوم الثلاثاء أعلى درجة حرارة على الإطلاق وسط موجة حر استثنائية.

وقالت إن المؤشر الحراري الوطني لفرنسا، وهو متوسط درجات الحرارة المقاسة في 30 محطة أرصاد جوية، سجل رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 29.8 درجة مئوية (85.6 درجة فهرنهايت).

ويعود الرقم القياسي السابق البالغ 29.4 درجة مئوية (84.9 درجة فهرنهايت) إلى موجات الحر في أغسطس 2003 ويوليو 2019.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس)، إنه جرى أيضًا تسجيل درجات حرارة عظمى نهارية تجاوزت 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت) في العديد من محطات الأرصاد الجوية المنفردة.