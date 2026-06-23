ريال مدريد يجمد مفاوضات ألفاريز ويضع أوليسي على رأس أولوياته

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد لا يعتزم في الوقت الحالي إعادة فتح ملف التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، رغم إعلان اللاعب رغبته في الرحيل عن أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب التقارير، فإن إدارة النادي الملكي تركز جهودها حاليًا على التعاقد مع مايكل أوليسي، نجم بايرن ميونخ، باعتباره الهدف الرئيسي لتدعيم الخط الأمامي، ما أدى إلى تراجع الاهتمام بضم ألفاريز في المرحلة الحالية.

وكان ريال مدريد قد تقدم في وقت سابق بعرض بلغت قيمته 150 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني، إلا أن أتلتيكو مدريد رفض العرض، متمسكًا باستمرار اللاعب ضمن صفوفه.

ورغم تجميد المفاوضات، أشارت التقارير إلى أن إدارة ريال مدريد لا تزال تتابع تطورات موقف ألفاريز مع ناديه، مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة حال حدوث مستجدات قد تدفع النادي للتحرك مجددًا خلال سوق الانتقالات.