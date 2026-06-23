المالية: نحو 836 مليار جنيه قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة

قال ياسر صبحي نائب وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 - 2027 تجسد استمرارًا لتطوير كبير يحدث على مدار الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هذا التطوير يشمل إصلاحات وتحسنًا في مستوى النشاط الاقتصادي واستقرارًا ماليًّا.

وأكد أن الموازنة جاءت داعمة للإصلاح الاقتصادي بهدف الاستفادة من جميع صور التحسن التي تحققت في الفترة الماضية بما يساهم في تحقيق المزيد من التطوير والإصلاح الذي ينعكس على جودة حياة المواطنين.

وأشار إلى أنّ قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة يبلغ نحو 836 مليار جنيه، موضحًا أن الأهم من الرقم في حد ذاته هو التطور الذي حدث، حيث ارتفعت قيمة الدعم بنحو 100 مليار جنيه عن العام المالي السابق.

ولفت إلى أن هذا الأمر يعني قدرة أكبر على توجيه مزيد من الموارد للدعم، موضحًا أن برامج الدعم تتسم بأنها متنوعة، وبينها دعم السلع التموينية والخبز بما يصل إلى 170 مليار جنيه، بجانب برنامج تكافل وكرامة الذي يساند نحو 4.5 ملايين أسرة بقيمة نحو 55 مليار جنيه.

وأفاد بأن هناك برامج دعم للمزارعين وقطاعات النقل والمياه والتأمين الصحي لغير القادرين ولأصحاب الضمان الاجتماعي وغيرها، داعيًّا إلى الإطلاع جيدًا على برامج الدعم في الموازنة.

ونوه بالعمل بشكل متوازن في السياسة المالية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار مالي ودفع النشاط الاقتصادي ونموه الذي ينعكس بشكل إيجابي على المواطن سواء من خلال فرص عمل جديدة أو تحسين دخول الأفراد بجانب الانعكاس الإيجابي على المالية العامة للدولة.

وكان مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لنفس العام المالي.