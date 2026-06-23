وزير الدفاع الباكستاني السابق: الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة سيتم على مراحل بوساطة إقليمية

وصف وزير الدفاع الباكستاني السابق نعيم لودهي، ملف الأموال الإيرانية المجمدة بأنها قضية صعبة بالفعل، لكنه يعتقد أن قطر قدمت مساهمة مهمة في محاولة حل هذه المشكلة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه بحسب فهمه، فقد جرى التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك القطرية، وكان من المفترض الإفراج عنها.

وأوضح أنه جاء ذلك الطرح الأمريكي بأن تُستخدم هذه الأموال في مجالات محددة، وهو ما رفضته إيران التي اعترضت على تقييد كيفية استخدامها.

وتابع: "أعتقد أن هذه الأموال سيتم الإفراج عنها في نهاية المطاف، لكن وفق جدول زمني ومراحل متدرجة، وسيكون هناك نوع من الأخذ والرد بشأن مراحل رفع العقوبات والإفراج عن الأموال".

وواصل: "هنا يبرز دور الوسطاء، مثل مصر وقطر وباكستان والسعودية الذين ينبغي أن يكونوا منخرطين في جميع جولات المباحثات، فلا ينبغي ترك الطرفين وحدهما في هذه العملية".

واستكمل: "أعتقد أن الأموال سيتم الإفراج عنها على مراحل، وفق ترتيبات يقبل بها الإيرانيون والأمريكيون معًا، وستستمر المباحثات لفترة طويلة حتى يتم الوصول إلى تسوية شاملة".