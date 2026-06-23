وزير الدفاع الباكستاني السابق: وقف التصعيد شرط أساسي لإعادة بناء الثقة بين إيران والولايات المتحدة

قال وزير الدفاع الباكستاني السابق نعيم لودهي، إن القضايا العالقة بين الولايات المتحدة وإيران، وأخطرها غياب الثقة، تمثل تحديًا كبيرًا، فإذا تعرضت إيران لأي ضربات جديدة، أو إذا استمرت إسرائيل في توجيه ضربات إلى لبنان، فإن الثقة ستتأثر مجددًا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، "أعتقد أنه إذا توقفت الحرب في لبنان، وغادرت السفن الأمريكية مضيق هرمز والمناطق المجاورة، فإن ذلك سيسهم في إعادة بناء الثقة بين الطرفين".

وتابع: "لقد رأينا كيف تأثرت الثقة خلال الأسابيع الماضية، ولذلك فإن وقف التصعيد على جميع الجبهات، إلى جانب تقديم ضمانات متبادلة، يعدان من القضايا الأساسية".

وأكد أنه لهذا جاءت إحدى النقاط الأربع الرئيسية، والتي تنص على أن أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الطرفين يجب أن يمر عبر مجلس الأمن للحصول على الموافقة الدولية اللازمة.

وواصل: "أعتقد أن كلا الجانبين قد أنهكتهما هذه الحرب، فالولايات المتحدة لا ترغب في استمرارها، وكذلك إيران، وهذا أحد العوامل الأساسية التي قد تساعد في استمرار الثقة بين الطرفين، حتى بعد مغادرة السفن الأمريكية، لكن الأمر يعتمد في النهاية على قدرة المفاوضات على معالجة الملفات العالقة، وعلى استمرار الحوار خلال مختلف المراحل المقبلة".