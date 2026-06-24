استقالة رئيسة وزراء ليتوانيا وحكومتها تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة

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استقالت رئيسة الوزراء الليتوانية إنجا روجينين وحكومتها، اليوم الثلاثاء، في إطار تعديل وزاري متزامن.

وفي اجتماع عُقد في فيلنيوس، أصدرت حكومة رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية، قرارًا بهذا الشأن وأبلغت الرئيس جيتاناس ناوسيدا.

وقبل رئيس الدولة، استقالة الحكومة منهيًا بذلك رسميًا فترة ولايتها.

وكلف ناوسيدا، رئيسة الوزراء المستقيلة روجينين بقيادة الحكومة المؤقتة للجمهورية الواقعة بمنطقة البلطيقو العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويجري منح الرئيس الآن 15 يومًا لتقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان. وحتى يتم التصديق على تشكيل حكومة جديدة، سيبقى الوزراء في مناصبهم بصفة تصريف أعمال، وفقًا للدستور الوطني.