رؤوف خليف: منتخبا مصر والمغرب الأوفر حظاً للاستمرار بين العرب في المونديال

قال المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف، إنّ المنتخبين المصري والمغربي هما الأبرز بين المنتخبات العربية المرشحة لمواصلة المشوار في بطولة كأس العالم 2026، مشيراً إلى أنهما «ممثلان رائعان» للعرب في البطولة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ الفوارق الحالية بين الكرة المصرية والكرة التونسية، وكذلك بين الكرة المغربية والكرة التونسية، أصبحت واضحة للغاية.

وتابع: «اليوم أنا حتى لو إنتي ما فتحتي معايا مشكلة منتخب تونس، أعطيكي صورة معبرة جداً على الفوارق الموجودة الآن بين كورة مصر وكورة تونس وبين كورة المغرب وكورة تونس في هذه الأوقات».

وأوضح أن القيمة التسويقية لجميع لاعبي منتخب تونس، بمن فيهم المحترفون في أوروبا، تبلغ نحو 70 مليون يورو، في حين أن لاعباً مصرياً واحداً مثل عمر مرموش أو محمد صلاح تتجاوز قيمته التسويقية هذا الرقم.

وواصل المعلق التونسي حديثه مؤكداً: «فلا مقارنة الآن بين الكرة المصرية والكرة التونسية»، مشيراً إلى أن الوضع نفسه ينطبق على الكرة المغربية.

ونوه إلى أن لاعبين مثل أشرف حكيمي أو إسماعيل صيباري يمتلكان قيمة تسويقية تفوق القيمة الإجمالية لجميع لاعبي منتخب تونس، مشيدًا أشاد بالحارس المغربي ياسين بونو، وواصفاً إياه بأنه «حارس عالمي» يمتلك مكانة كبيرة على الساحة الدولية.