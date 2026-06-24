شهدت مواجهة إنجلترا وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026 أجواءً متوترة، بعدما دخل جود بيلينجهام، نجم المنتخب الإنجليزي، في مشادة مع أفراد من الجهاز الفني للمنتخب الغاني خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وجاءت الواقعة عقب الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، عندما تسبب بيلينجهام في خطأ ضد جيروم أوبوكو بالقرب من مقاعد بدلاء غانا، في لقطة أثارت اعتراضات من الجانب الغاني، بينما نجا اللاعب الإنجليزي من الحصول على بطاقة صفراء.

ومع توجه اللاعبين إلى غرف الملابس بين الشوطين، تصاعد التوتر بعدما دخل بيلينجهام في نقاش حاد مع جون باينتسيل، أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب غانا، قبل أن تتطور الأمور إلى مشادة كلامية بين الطرفين.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الموقف شهد تبادل عبارات غاضبة، فيما حاول المدير الفني لغانا، كارلوس كيروش، التدخل بتعليقات أثارت المزيد من التوتر، قبل أن يسارع أعضاء من الجهازين الفنيين إلى احتواء الموقف ومنع تفاقمه.

كما لعب أنتوني باري، مساعد مدرب إنجلترا توماس توخيل، دورًا في تهدئة الأجواء إلى جانب اللاعب مورجان روجرز، حيث نجحا في إبعاد بيلينجهام وإنهاء حالة الاحتقان.