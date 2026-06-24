أشاد روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، بردة فعل لاعبيه بعد الفوز الكبير على أوزبكستان بخماسية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق نجح في تجاوز الضغوط والانتقادات التي تعرض لها عقب المباراة الأولى.

وأوضح المدرب البرتغالي أن العامل الأهم في الانتصار لم يكن الجانب التكتيكي فقط، بل قدرة اللاعبين على التحكم في مشاعرهم والحفاظ على الانضباط طوال اللقاء، مشيرًا إلى أن الفريق افتقد هذا الأمر في المباراة السابقة رغم التقدم في النتيجة.

وأكد مارتينيز أن العمل المتواصل خلال الفترة الماضية ساهم في تصحيح الأخطاء سريعًا، لافتًا إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تركيزًا كبيرًا على الجوانب الذهنية وتوحيد الأفكار داخل المجموعة، وهو ما انعكس على أداء اللاعبين داخل الملعب.

وأضاف أن المنتخب أصبح أكثر قوة وتماسكًا بعد الابتعاد عن الضغوط الخارجية، مشيرًا إلى أن الانتقادات التي صاحبت الفريق ساعدت اللاعبين على تحمل المسؤولية وإظهار شخصية أقوى خلال البطولة.

وتطرق مدرب البرتغال إلى الأداء اللافت لكريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفين في المباراة، مؤكدًا أن قائد المنتخب لا يُقاس فقط بعدد الأهداف التي يسجلها، بل بما يقدمه من أدوار تكتيكية وقيادية داخل الملعب.

وقال مارتينيز: "رونالدو رمز يُحتذى به، ليس فقط لأنه يشارك في كأس العالم للمرة السادسة، ولكن لأنه يقدم نموذجًا حقيقيًا لمعنى تمثيل المنتخب الوطني".

وأضاف: "اليوم لم يقتصر دوره على تسجيل هدفين، بل ساهم في صناعة المساحات وخلق الفرص لزملائه، كما أظهر انضباطًا كبيرًا جعله عنصرًا أساسيًا في منظومتنا الهجومية".

كما علق المدرب البرتغالي على المقارنات المستمرة بين رونالدو وليونيل ميسي، قائلًا: "ميسي ورونالدو لاعبان غيّرا كرة القدم وساهما في تطويرها، والمنافسة بينهما كانت جزءًا مهمًا من تطور اللعبة خلال السنوات الماضية".

وفيما يتعلق بالأجواء التي أحاطت بالمنتخب عقب التعثر في المباراة الأولى، شدد مارتينيز على أن الفريق تعرض لما وصفه بـ"الضجيج غير المنصف"، لكنه في الوقت نفسه حظي بدعم كبير من الجماهير البرتغالية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن رونالدو كان قائدًا مثاليًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن خبرته وتركيزه على ما يمكنه التحكم فيه ساعدا المنتخب على تجاوز المرحلة الصعبة والعودة بقوة إلى المنافسة.