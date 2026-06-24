الوفد يقرر تشكيل لجان متخصصة باللجان العامة في المحافظات

أصدر الدكتور السيد البدوي، رئيس الوفد، القرار رقم (144) لسنة 2026، بشأن تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة تتبع اللجنة العامة للوفد في مزاولة نشاطها.

وأوضح رئيس الحزب، في المادة الأولى من القرار، أنه يتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة تتبع اللجنة العامة للوفد في مزاولة نشاطها.

وتأتي تلك اللجان، على النحو التالي: "لجنة القوى العاملة، لجنة الصناعة والتجارة، لجنة الزراعة والري، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، لجنة الصحة، لجنة النقل والمواصلات، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية، لجنة الشباب، لجنة حقوق الإنسان، لجنة المرأة وحقوق الطفل، لجنة الانتخابات، لجنة الثقافة والفنون والآثار، لجنة الإعلام، لجنة الرياضة، لجنة السكان والتنمية الريفية المستدامة، لجنة التعليم الأساسي، لجنة البيئة، ولجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأشار رئيس الحزب، في المادة الثانية من القرار، إلى أن كل لجنة من اللجان المتخصصة تتكون من رئيس، ونائب رئيس، ومقرر، وعددٍ كافٍ من الأعضاء ذوي الخبرة والتخصص في نشاط اللجنة.

وأكد في المادة الثالثة من القرار، أن تقوم اللجان المتخصصة ببحث ومناقشة المسائل التي تُحال إليها من رئيس اللجنة العامة للوفد، أو المكتب التنفيذي للجنة، أو أعضاء المجالس المحلية.