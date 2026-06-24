اتحاد منتجي الدواجن: الحفاظ على الإنتاج وتخزينه يخفض الفاتورة الاستيرادية ويدعم استمرار المنتجين

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها زيادة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 25 و30%.

وأوضح "الزيني" عبر مداخلة هاتفية، على قناة الشمس2، أمس الثلاثاء، أن السوق يشهد تراجعًا نسبيًا في القوة الشرائية بسبب موسم الامتحانات والدروس، بالإضافة إلى فترة ما بعد عيد الأضحى، ووجود كميات من اللحوم في ثلاجات المستهلكين أثر على حركة الطلب.

وأضاف أن هناك تأثيرًا لما وصفه بـ”كلام السوشيال ميديا وبعض الإشاعات” التي تسببت في تخويف المواطنين من شراء الدواجن والبيض، مردفًا ن قطاع الدواجن حقق الاكتفاء الذاتي وأصبح لديه فائض في الإنتاج.

وأشار إلى أن الإنتاج الحالي كبير مع وجود تدفقات متزايدة، ما أدى إلى وصول أسعار البيع إلى أقل من التكلفة سواء في الدواجن أو البيض، مشددًا على ضرورة أن يحقق المنتج تكلفة الإنتاج وهامش ربح حتى يستمر.

ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد خسائر كبيرة للمنتجين بسبب زيادة المعروض، موضحًا أن فتح أسواق للتصدير يحتاج إلى وقت وجهد نظرًا لقوة المنافسة مع الدول الأخرى.

وأكد على أهمية وجود حلول عاجلة لامتصاص الفائض من الإنتاج، لافتًا إلى أنهم بحثوا الأمر مع وزارتي الزراعة والتموين والتجارة الداخلية، لتخزين الإنتاج أو ذبحه والاستفادة من المجازر الكبيرة الموجودة.

واستكمل أن مصر لديها مجازر قادرة على ذبح نحو 3 مليون دجاجة يوميًا، لكنها غير مستغلة بالكامل، مشيرًا إلى أن ذبح وتخزين الإنتاج للمواسم يمكن أن يساعد في تحقيق توازن بالسوق.

وأردف أن إنتاج مصر تجاوز 4.5 مليون دجاجة يوميًا وأكثر من 45 مليون بيضة يوميًا، مؤكدًا على أن الحفاظ على هذا الإنتاج وإضافة قيمة له سيسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية ودعم استمرار المنتجين.

وكشف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن تقدم اتحاد المنتجين بطلب إلى وزارتي الزراعة والتموين لشراء كميات من الدواجن من الشركات المصرية، وتخزينها وطرحها خلال المواسم، بهدف امتصاص فائض الإنتاج وتحقيق توازن في السوق.