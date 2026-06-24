كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر المستجدات المتعلقة بالحالة الصحية لأحمد حسام "ميدو"، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى خلال الساعات الماضية.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية: "ميدو كان يتابع قضية ابنه، وكان لديه أمل في الحصول على إيقاف تنفيذ للحكم، لكن قدر الله وما شاء فعل، والأمور لم تسر كما كان يتمنى".

وأوضح أن ميدو شعر بإعياء عقب الجلسة، ما استدعى نقله إلى أحد مستشفيات منطقة التجمع، حيث خضع للفحوصات اللازمة بعد تعرضه لارتفاع حاد في ضغط الدم.

وأضاف: "بعد الجلسة شعر بتعب، ونقل إلى أحد مستشفيات منطقة التجمع، حيث عانى من ارتفاع شديد في ضغط الدم، وظل هناك نحو 10 ساعات حتى تحسنت حالته، ثم عاد إلى منزله".

وأشار شوبير إلى أن الحالة الصحية لميدو شهدت انتكاسة بسيطة بعد عودته للمنزل، ما دفعه للتوجه إلى مستشفى أخرى للاطمئنان على حالته قبل أن يقرر العودة مجددًا إلى منزله تحت إشراف طبي.

وقال: "لكن التعب عاد مجددا، فتوجه إلى مستشفى قريبة وتم الاطمئنان عليه، قبل أن يصر على العودة إلى منزله تحت إشراف طبي".

وكشف شوبير أن التشخيص الأولي أظهر مؤشرات مقلقة استدعت المتابعة الطبية الدقيقة، موضحًا: "التشخيص المبدئي أشار إلى أن الحالة مع ارتفاع ضغط الدم كانت بوادر جلطة، لكن حالته الآن مستقرة مع متابعة طبية كاملة".

وأكد أن ميدو سيخضع لفترة راحة خلال الأيام المقبلة، مضيفًا: "من المقرر أن يحصل على قسط من الراحة، على أن يكون أفضل غدا بإذن الله. ميدو حاليا في منزله وسط أسرته".

واختتم شوبير حديثه بالإشادة بشخصية نجم الزمالك السابق، قائلاً: "ميدو من أفضل الشخصيات في الوسط الرياضي، لا يعرف الحقد ويتعامل بصفاء ونقاء مع الجميع باللغة العامية (سالك)".