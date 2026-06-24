أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تصريحات صحفية أعقبت مباراة منتخب بلاده أمام أوزبكستان في بطولة كأس العالم 2026، أنه لا يلتفت كثيرًا للمقارنات المستمرة بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن تركيزه الأساسي ينصب على أداء الفريق فقط.

وقال رونالدوفي تصريحات نقلتها صحيفة “A Bola” البرتغالية، عند سؤاله عن تألق ميسي، قائلًا: “لا أهتم بالآخرين، هناك لاعبون كثيرون يسجلون مثل مبابي وهالاند، وأنا أركز على فريقي فقط”، قبل أن يطلب من أحد الصحفيين الانتقال إلى سؤال آخر.

وأضاف النجم البرتغالي أن الأسبوع الماضي كان صعبًا على الفريق بسبب الضغوط والانتقادات، موضحًا: “التعامل مع الانتقادات جزء من كرة القدم، لدي خبرة طويلة تجعلني أتعامل معها بهدوء، ونحاول دائمًا تحويلها إلى دافع للتحسن”.

وأشار رونالدو إلى أن الأهم بالنسبة له ليس الأداء الفردي بل ما يقدمه المنتخب داخل الملعب، قائلاً: “سجلت هدفين، لكن الأهم هو أن الفريق لعب بشكل منظم ومتقارب الخطوط وقدم مباراة قوية”.

وتطرق أيضًا إلى بعض لقطات الكرات الثابتة خلال المباراة، موضحًا أنه تنازل عن تنفيذ إحدى الركلات لزميله نونو مينديش بهدف مفاجأة المنافس، مضيفًا: “الأهم هو أن نكون فريقًا واحدًا، اليوم كنت أنا الأفضل وغدًا قد يكون غيري، وهذا ما يصنع النجاح”.

وعن الحديث المتكرر حول احتمال مواجهة نهائية بينه وبين ميسي، علّق رونالدو قائلًا: “لا أملك إجابة محددة، التركيز الآن على المباريات المقبلة والتأهل، هذا هو الأهم في الوقت الحالي”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مسيرته الطويلة علمته التعامل مع التذبذب في النتائج والآراء، قائلاً: “عندما ننتصر يقال إنني في أفضل حالاتي، وعندما نتعثر يقول البعض إنني يجب أن أعتزل، لكنني أؤمن بما أقدمه وسأواصل العمل مع فريقي”.

وبهذا الفوز وتعليقاته بعد المباراة، شدد رونالدو على أن هدفه الأساسي في المرحلة الحالية من البطولة هو قيادة منتخب البرتغال للتأهل ومواصلة المشوار، بعيدًا عن المقارنات الفردية المتكررة.