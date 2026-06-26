أمريكا: اعتقال شاب بعد إطلاق نار أودى بحياة شخصين داخل مكتبة بشمال كاليفورنيا

أسفر إطلاق نار في مكتبة بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن مقتل شخصين واعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 18 عاما، حسبما قالت الشرطة اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس شرطة تشيكو، بيلي ألدريدج، إنه كان يمكن سماع دوي طلقات نارية وصرخات في مكالمة طوارئ (911) مساء الاثنين من فرع تشيكو لمكتبة مقاطعة بوت. وتقع مدينة تشيكو، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 ألف نسمة، على بعد 150 ميلا (240 كيلومترا) شمال شرق سان فرانسيسكو، وتضم جامعة ولاية كاليفورنيا في تشيكو.

وأضاف ألدريدج خلال مؤتمر صحفي أن المشتبه به فر من الباب الخلفي للمكتبة أثناء دخول الضباط، لكن أفرادا إضافيين من قوات إنفاذ القانون خلف المبنى احتجزوا الرجل.

ويظهر مقطع فيديو من مكان الحادث سيارات دورية الشرطة وهي تحيط بالمبنى الذي بني من الطوب والمكون من طابق واحد، وضباطا يوجهون بنادقهم نحو المبنى. ويظهر فيديو آخر رجلا مستلقيا على وجهه على الأرض يقوم ضابط شرطة بتكبيل يديه، ثم يرفعه ويسلمه إلى ضابط آخر يرافقه بعيدا عن المبنى.

وتم إغلاق الشوارع المحيطة بالمكتبة مؤقتا، وتم إنشاء مركز للم شمل العائلات للأشخاص الذين كانوا داخل المبنى.

كما تم نقل طفل إلى المستشفى مصاباً بجروح طفيفة.



وحددت الشرطة لاحقا أن المشتبه به تصرف بمفرده، وعرفته بأنه برادلي سكوت ساير من تشيكو. وتم إيداعه في سجن مقاطعة بوت للاشتباه في ارتكابه تهمتي قتل. وقالت الشرطة في بيان إنه لا يوجد ما يشير إلى وجود أي علاقة أو صلة سابقة له بالضحايا. ولم تنشر السلطات أسماء الضحايا.