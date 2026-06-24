أنعش منتخب كرواتيا آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وحقق المنتخب الكرواتي انتصارًا ثمينًا وصعبًا بنتيجة 1-0 على منتخب بنما، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الـ12 بدور المجموعات في المونديال.

وتقمص أنتي بوديمير دور البطولة في المباراة، بعدما سجل الهدف الوحيد للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 54، فيما عجز لاعبو منتخب بنما عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ليحقق المنتخب الأوروبي انتصاره الأول في النسخة الحالية من البطولة.

وحصد منتخب كرواتيا أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، في حين بقي منتخب بنما في ذيل الترتيب دون نقاط، ليودّع المسابقة رسميًا.

ويتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب غانا، المتساوي معه في الرصيد نفسه.