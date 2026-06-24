توقف حركة القطارات في أنحاء ألمانيا بسبب عطل في نظام الاتصالات اللاسلكية

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أعلنت شركة تشغيل السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" مساء الثلاثاء أن حركة القطارات توقفت في جميع أنحاء البلاد بسبب مشكلة في نظام الاتصالات اللاسلكية المستخدم في تشغيل وإدارة حركة القطارات.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن القطارات أُبقيت في المحطات بينما يعمل الفنيون على معالجة المشكلة.

وأضاف: "يعمل فنيونا بأقصى سرعة لإصلاح العطل"، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم مزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن العطل طال نظام "جي إس إم – آر"، وهو نظام الاتصالات اللاسلكية الرقمية المستخدم في تشغيل السكك الحديدية وإدارة الاتصالات عبر شبكة "دويتشه بان" بأكملها.