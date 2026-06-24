 توقف حركة القطارات في أنحاء ألمانيا بسبب عطل في نظام الاتصالات اللاسلكية - بوابة الشروق
الأربعاء 24 يونيو 2026 3:38 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

توقف حركة القطارات في أنحاء ألمانيا بسبب عطل في نظام الاتصالات اللاسلكية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2026 - 3:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2026 - 3:16 ص

أعلنت شركة تشغيل السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" مساء الثلاثاء أن حركة القطارات توقفت في جميع أنحاء البلاد بسبب مشكلة في نظام الاتصالات اللاسلكية المستخدم في تشغيل وإدارة حركة القطارات.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن القطارات أُبقيت في المحطات بينما يعمل الفنيون على معالجة المشكلة.

وأضاف: "يعمل فنيونا بأقصى سرعة لإصلاح العطل"، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم مزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن العطل طال نظام "جي إس إم – آر"، وهو نظام الاتصالات اللاسلكية الرقمية المستخدم في تشغيل السكك الحديدية وإدارة الاتصالات عبر شبكة "دويتشه بان" بأكملها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك