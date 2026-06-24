 على خطى رونالدو وميسي.. مودريتش يكتب التاريخ مع كرواتيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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على خطى رونالدو وميسي.. مودريتش يكتب التاريخ مع كرواتيا

الشروق
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2026 - 4:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2026 - 4:13 ص

تخطى قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش رقمًا تاريخيًا جديدًا خلال مشاركته أمام بنما، في المباراة التي انتهت بفوز كرواتيا 1-0 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وشهدت المواجهة مشاركة مودريتش أساسيًا، ليصل إلى المباراة رقم 200 في مسيرته الدولية مع منتخب كرواتيا، في إنجاز يجعله ضمن قائمة النخبة عالميًا من اللاعبين الذين تجاوزوا هذا الرقم مع منتخباتهم.

وبهذا الرقم، ينضم مودريتش إلى قائمة تاريخية تضم عددًا محدودًا من اللاعبين الذين خاضوا أكثر من 200 مباراة دولية، من بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والكويتي بدر المطوع.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت واصل فيه المنتخب الكرواتي عروضه القوية في البطولة، بعدما حقق فوزًا مهمًا عزز من حظوظه في التأهل للدور التالي.


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