سلطات شرق ليبيا: البدء بإبعاد قافلة الصمود إلى خارج البلاد

أعلنت السلطات الليبية في شرق ليبيا البدء في تنفيذ قرار قضائي يقضي بإبعاد أعضاء قافلة "الصمود 2" خارج الأراضي الليبية، وذلك تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة استئناف بنغازي بناءً على قرار من المحامي العام.

وقالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة شرق ليبيا ، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ القرار وفقاً للتشريعات النافذة، مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار احترام سيادة الدولة الليبية وتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها

وأضافت أن الإجراءات المتخذة تنسجم مع اختصاصات السلطات القضائية والأمنية والإدارية المختصة، وتهدف إلى الحفاظ على النظام العام والأمن الوطني وضمان احترام القواعد المنظمة لدخول وإقامة الأجانب داخل الأراضي الليبية بحسب البيان

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بالقرارات والأحكام الصادرة عن الجهات القضائية المختصة، مؤكدة استمرار التنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة لضمان تنفيذ الإجراءات المقررة.

ويأتي الإعلان بعد أيام من الجدل الذي رافق وصول قافلة "الصمود 2" إلى شرق ليبيا، حيث خضعت أوضاع عدد من المشاركين فيها لإجراءات قانونية وأمنية، وسط تأكيد السلطات الليبية أن التعامل مع الملف يتم وفق الأطر القضائية والتشريعية النافذة

وكانت السلطات الأمنية في شرق ليبيا قد أوقفت خلال الأيام الماضية عدداً من المشاركين في قافلة "الصمود 2" بعد دخولهم الأراضي الليبية، قبل إحالتهم إلى الجهات المختصة للنظر في أوضاعهم القانونية. وضم الموقوفون جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، بينهم ناشطون ومتضامنون قدموا ضمن القافلة التي كانت تتجه نحو الحدود المصرية في إطار تحرك داعم للقضية الفلسطينية.